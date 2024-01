NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

589,41 USD -1,21% (02.01.2024, 15:33)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (02.01.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin mit "overweight" ein.Das Unternehmen gehe mit einem höheren Grad an Optimismus für Anwendungssoftware in das Jahr 2024, basierend auf sich stabilisierenden Nachfragefundamentaldaten nach zwei Jahren der Mäßigung, einem sinkenden Zinshintergrund, der mehr Appetit auf Wachstumswerte wecke, neuem säkularem Rückenwind für Cloud und Daten, der durch einen Generationswechsel zu KI angetrieben werde, optimistischen CIO-Umfragen, die eine Beschleunigung der Ausgabenabsichten für Cloud und KI zeigen würden, und günstigen Risiko-Ertrags-Szenarien für 2025-Metriken.Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Adobe weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 650 auf 705 USD erhöht. (Analyse vom 02.01.2024)