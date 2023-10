NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

549,91 USD +3,23% (11.10.2023)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (12.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Kash Rangan, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE).Die MAX-Veranstaltung und der auf generative KI ausgerichtete Analystentag hätten die beschleunigte und umfangreiche Produkt-Roadmap weiter gefestigt. Während Softwareunternehmen bereits verschiedene GenAI-Produkte auf den Markt gebracht hätten, hebe sich Adobes GenAI-Angebot durch die Verbreitung der Technologie im gesamten Portfolio, die schnellen Produktivitätsvorteile und die nahtlose Integration in den Workflow der Kreativanwender ab, so der Analyst. Er füge hinzu, dass Adobes Ankündigungen und Veröffentlichungen die herausragende Position des Unternehmens und seine Fähigkeit, langfristige Umsätze von über 30 Milliarden US-Dollar zu erzielen, weiter stärken würden.Kash Rangan, Analyst von Goldman Sachs, bewertet die Adobe-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 625,00 USD. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:521,00 EUR +0,54% (12.10.2023, 13:30)