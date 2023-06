Der nachhaltige Sprung über die 500-Dollar-Marke sei in der vergangenen Woche noch eine Nummer zu groß für die zuletzt hervorragend gelaufene Aktie gewesen. Angesichts des starken Trends ist in dieser Woche ein neuer Ausbruchsversuch wahrscheinlich, vorausgesetzt der Gesamtmarkt spuckt Adobe nicht in die Suppe, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.06.2023)



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

451,30 EUR -0,44% (20.06.2023, 14:18)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

495,18 USD +0,87% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (20.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Einführung einer eigenen KI-Plattform, starke Quartalszahlen und eine tolle Kursentwicklung: Für den Spezialsoftware-Entwickler und Software-as-a-Service-Anbieter sei es zuletzt richtig gut gelaufen. Bei der geplanten Übernahme von Figma aber staße Adobe auf Widerstand, erst der britischen und jetzt auch der europäischen Wettbewerbsbehörde. Sei der Aufwärtstrend gefährdet?Nicht weniger als 20 Mrd. Dollar wolle sich Adobe Figma kosten lassen, um sein Software- und Dienstleistungspaket Creative Cloud weiter zu stärken. Finanziell wäre die Übernahme kein Problem, nach Abzug aller Verbindlichkeiten sitzt Adobe auf 2,5 Mrd. Dollar in bar. Die konstant hohen Cashflows, alleine im letzten Jahr habe der sog. Levered Free Cash Flow 6,75 Mrd. Dollar betragen, würden eine Finanzierung außerdem zu einem Kinderspiel machen. Strategisch würde Figma hervorragend in das Produktportfolio passen, die Anwendung sei auf Webdesign spezialisiert und könnte an die Seite von Adobe XD treten.Ob es allerdings überhaupt soweit komme, sei fraglich, der Milliarden-Deal stehe auf der Kippe. Denn nach der britischen habe laut der "Financial Times" nun auch die europäische Wettbewerbsbehörde eine vertiefte, sog. Phase-2-Überprüfung des Übernahmevorhabens angekündigt.Befürchtet werde, dass die Übernahme zu weniger Innovationen und höheren Preisen führen könnten. Schon jetzt sei Adobe aus praktisch keinem digital arbeitenden Unternehmen mehr wegzudenken, die Integration eines aktuell mit Adobe konkurrierenden Software- und Designtools könnte die Produktauswahl daher tatsächlich weiter einschränken. Die Bedenken der Wettbewerbsbehörden seien berechtigt.Von einem Platzen des Deal könnte die Aktie sogar profitieren. Unter Investoren sei das geplante Vorhaben bislang auf wenig Gegenliebe gestoßen, wie die Kursreaktion am Tag des Bekanntwerdens des Übernahmeangebotes gezeigt habe. Um 17 Prozent sei die Aktie im vergangenen September in die Tiefe gerauscht. Nicht wenige Analysten seien der Meinung gewesen, die angebotenen 20 Mrd. Dollar seien schlicht zu viel.Möglicher Hintergrund: Adobe habe in den vergangenen Jahren für viele Milliarden Dollar eigene Aktien zurückgekauft. Übernehme man nun Figma, würden die finanzielle Spielräume für weitere Rückkäufe angesichts des Schuldendienstes kleiner. Ein Platzen des Deals könnte diese Bedenken abräumen.Bei der geplanten Übernahme von Figma stoße Adobe auf wachsenden Widerstand der Wettbewerbsbehörden. Sollte der Deal tatsächlich scheitern, müsse das für den weiteren Kursverlauf aber nichts Schlechtes bedeuten. Die angebotenen 20 Mrd. Dollar würden einigen Marktteilnehmenden ohnehin als zu teuer gelten, zumal Adobe mit Adobe XD bereits über ein Figma ähnliches Produkt verfüge.