Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (01.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) von "equal weight" auf "overweight" hoch.Der Analyst sei der Ansicht, dass mehr Klarheit über die Produkte des Unternehmens, die künstliche Intelligenz unterstützen würden, und die Monetarisierungsstrategie das Vertrauen in die Wiederbeschleunigung des organischen Wachstumsmotors Creative Cloud stärken würden. Eine Rückkehr zu einem Gewinnwachstum im mittleren bis hohen Zehnerbereich in den nächsten drei Jahren rechtfertige eine Aufwärtsentwicklung des Multiplikators von Adobe.Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Adobe-Aktie von "equal weight" auf "overweight" herauf. Das Kursziel werde von 510,00 auf 660,00 USD angehoben. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:494,70 EUR -0,42% (01.08.2023, 11:55)