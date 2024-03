Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

463,90 EUR -1,34% (15.03.2024, 13:25)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

570,45 USD -0,54% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Mark Murphy, Analyst von J.P. Morgan Securities, senkt das Kursziel für die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) um 30 USD.Der jährliche wiederkehrende Nettoumsatz von Adobe mit Creative Cloud in Höhe von 289 Mio. US-Dollar sei der niedrigste in einem ersten Quartal des Geschäftsjahres seit sieben Jahren gewesen, so Mark Murphy von J.P. Morgan in einer Research Note.Das Unternehmen beobachte weiterhin die Entwicklungen, da Adobe einige sporadisch anhaltende Gegenwinde zu bewältigen habe und steigende Bargeldsteuern seine kurzfristige Generierung freier Cashflows belasten würden.Mark Murphy, Analyst von J.P. Morgan Securities, stuft die Adobe-Aktie weiterhin mit "neutral" ein und reduziert das Kursziel von 600 auf 570 USD. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Adobe-Aktie: