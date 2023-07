Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

443,30 EUR -1,27% (06.07.2023, 14:37)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

487,26 USD +0,42% (05.07.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (06.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Nach einem katastrophalen Ausverkauf im vergangenen Jahr, gegenüber dem im November 2021 markierten Allzeithoch habe sich die Aktie halbiert, blicke Adobe auf einen im ersten Halbjahr bislang zufriedenstellenden Kursverlauf zurück. Seit dem Jahreswechsel hätten die Papiere rund 45 Prozent an Wert gewinnen können. Diese Wertsteigerung hätten in den vergangenen Wochen vermehrt für Gewinnmitnahmen von Seiten einiger Insider gesorgt.Beim privaten US-Vermögensverwalter Hennion & Walsh würden die Verkäufe gar nicht gut ankommen. Die Beteiligungsgesellschaft habe ihren Anteil an Adobe jüngst um knapp 20 Prozent reduziert. Tatsächlich hätten in den vergangenen Tagen einige institutionelle Investoren Anteile verkauft, Vermögensverwalter Wisdomtree und Portfoliomanager Nation Fund Advisors gleich mehrere zehntausend Stück.Den Verkäufen einiger kleinerer Investoren stünden aber große Käufer gegenüber, so hätten etwa T. Rowe und die Deutsche Bank jeweils mehr als 300.000 neue Aktien gekauft. Insgesamt hätten sich in den vergangenen vier Wochen institutionelle Investoren netto long positioniert - wenn auch knapp.Anleger sollten sich in der laufenden Empfehlung von DER AKTIONÄR nicht beirren lassen, weder durch den aktuell auf der Stelle tretenden Aktienkurs, noch durch die Insiderverkäufe der vergangenen Wochen. Als Stopp sind derzeit etwa 435 Dollar (400 Euro) empfohlen, für einen Neueinstieg könnte mit dem Sprung über die 500-Dollar-Marke ein prozyklisches Kaufsignal abgewartet werden, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link