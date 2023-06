Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Adobe Inc.



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (06.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Kurs der Adobe-Aktie sei in den letzten Wochen wieder deutlich über die 400-Dollar-Marke geklettert. Zudem sei dem Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley mit dem Ausbruch über die Oberseite eines Trendkanals ein Kaufsignal geglückt. Diese zwei Indikatoren würden nun Hoffnung auf eine Fortsetzung der Rally machen.Am Montag habe Adobe bei 440,38 Dollar notiert und markiere somit ein neues 6-Monats-Hoch. Vor einer Woche sei der Aktie darüber hinaus der Ausbruch über die Oberseite eines seit Oktober 2022 gültigen Trendkanals bei 413,10 Dollar gelungen und habe somit ein klares Zeichen von Stärke gesendet.Nun sei eine weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Zum einen zeige der Supertrend-Indikator seit Mai einen aktiven Aufwärtstrend an, zum anderen habe die Aroon-Up-Linie die Aroon-Down-Linie während des Ausbruchs über den Trendkanal gekreuzt, was das Kaufsignal nochmals verstärke.Das nächste Ziel liege beim August-Hoch 2022 bei 451,81 Dollar. Im Falle eines Ausbruchs über diese Marke sollte Adobe bis zum April-Hoch 2022 bei 473,49 Dollar ansteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: