Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

465,50 EUR -1,00% (15.03.2024, 08:53)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

570,45 USD -0,54% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Softwarekonzern habe am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal sowie einen Ausblick auf das Gesamtjahr veröffentlicht. Hier hätten sich Anleger mehr erhofft. Die Adobe-Aktie sei nachbörslich deutlich eingebrochen.Die Ergebnisse zum ersten Quartal seien durchaus stark gewesen. Allerdings habe Adobe mit dem Ausblick auf das laufende zweite Quartal enttäuscht. David Wadhwani, Präsident des digitalen Mediengeschäfts des US-Konzerns, habe jedoch mit Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf erklärt: "Produktverbesserungen in der Adobe Express-App, dem KI-Angebot Firefly Services und dem neuen Acrobat-Assistenten dürften in der zweiten Jahreshälfte zu einer Beschleunigung der annualisierten wiederkehrenden Umsätze mit digitalen Medien führen."Bei der Adobe-Aktie gelte es Geduld zu beweisen. Viele Analysten hätten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass sich die KI-Neuentwicklungen erst im zweiten Halbjahr sichtbar auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung niederschlagen würden. Anleger sollten mit einem Stopp bei 440 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Adobe-Aktie: