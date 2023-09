NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

560,46 USD -0,26% (07.09.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (08.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Mizuho Securities USA rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und erhöht das Kursziel.Die Unternehmenschecks seien im Allgemeinen gesund gewesen und würden auf ein viel besseres Q4 für Adobe hindeuten, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Der Web-Traffic des US-Softwareunternehmen habe sich weiterhin deutlich beschleunigt und es sei ein Aufwärtspotenzial für den jährlichen wiederkehrenden Nettoumsatz im Bereich Digital Media im dritten Quartal zu erwarte. Dies sei allerdings kein Hinweis auf das Quartal, da Adobe mit seinem sehr umfassenden End-to-End-Angebot äußerst gut positioniert sei, um von der digitalen Transformation zu profitieren. Es gebe Anzeichen für eine Verbesserung der Fundamentaldaten in den Bereichen Digital Media und Digital Experience für Adobe. Mizuho Securities USA habe zunehmendes Vertrauen in generative künstliche Intelligenz als bedeutenden Wachstumstreiber.Mizuho Securities USA hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Adobe-Aktie von "neutral" auf "buy" hoch und das Kursziel von 520 auf 630 USD angehoben. (Analyse vom 08.09.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:530,40 EUR +1,18% (08.09.2023, 12:10)