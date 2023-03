NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

361,71 USD -3,34% (22.03.2023, 21:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (23.03.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:

Matthew Swanson, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 395 USD auf 415 USD.

In der Diskussion auf dem Adobe Summit seien die Bemühungen des Unternehmens hervorgehoben worden, die Kluft zwischen Kreativität und Erfahrung zu überbrücken, und die Einführung von Firefly, Adobes generativem KI-Modell, in die Beta-Phase hervorgehoben, so der Analyst. Swanson füge hinzu, dass er Adobe weiterhin als gut positioniert im Bereich der generativen KI ansehe und glaube, dass dies ein "Katalysator für die Anlegerstimmung" sein sollte.

Matthew Swanson, Analyst von RBC Capital Markets, bewertet die Adobe-Aktie weiterhin mit "outperform". (Analyse vom 22.03.2023)