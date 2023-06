NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

495,18 USD +0,87% (16.06.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (19.06.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) an.Der Analyst habe damit gerechnet, dass Adobe ein gutes zweites Quartal vorlegen würde, meine aber, dass das Unternehmen trotzdem besser abgeschnitten habe als erwartet. Die jährlichen wiederkehrenden Nettoeinnahmen im Bereich Digital Media von 470 Mio. USD hätten die konservative Prognose von 420 Mio. USD übertroffen, und das Management habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 leicht angehoben. Der Analyst sei der Ansicht, dass Adobe weiterhin gut positioniert sei, um von der digitalen Transformation zu profitieren, sage aber, dass das Multiple nicht mehr günstig sei und dass in Bezug auf Figma noch viel Unsicherheit bestehe.Gregg Moskowitz, Analyst von Mizuho Securities USA, bewertet die Adobe-Aktie nach wie vor mit "neutral" und steigert das Kursziel von 450 auf 520 USD. (Analyse vom 16.06.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:451,00 EUR -0,44% (19.06.2023, 12:59)