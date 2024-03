NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.03.2024/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Piper Sandler:Piper Sandler senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE).Gemischte Botschaften seien schwer zu interpretieren, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie nach dem Bericht für das erste Quartal. Die tatsächlichen Ergebnisse des US-Softwarekonzerns seien aber von einem lauwarmen Ausblick auf den jährlichen wiederkehrenden Umsatz mit digitalen Medien i.H.v. 440 Mio. USD für das zweite Quartal und einer gemischten Botschaft bezüglich der Jahresprognose überschattet worden. Piper Sandler sei der Ansicht, dass sich der 10 %ige Ausverkauf der Aktie nach den Ergebnissen wie eine selbstgespaltene Fleischwunde anfühle, die durch die neue Genehmigung des Aktienrückkaufs i.H.v. 25 Mrd. USD leicht zu lindern wäre. Das Analysehaus empfehle Wachstumsinvestoren, ihre Positionen im Vorfeld der Adobe Summit User Conference am 26. März aufzustocken.Piper Sandler hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Adobe-Aktie bestätigt und das Kursziel von 705 auf 700 USD reduziert. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:448,00 EUR -4,72% (15.03.2024, 16:29)