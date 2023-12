NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (07.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:RBC Capital Markets nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Es werde erwartet, dass sich die Dynamik beim US-Softwarekonzern bis zum Jahresende fortsetzen werde, obwohl der Fokus der Investoren auf der FY24-Prognose und insbesondere auf den Annahmen des Managements zum Beitrag von GenAI liegen dürfte, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. RBC Capital Markets füge hinzu, dass es einen vorsichtigen anfänglichen Ausblick von Adobe erwarte, da die Monetarisierung noch nicht lange zurückliege, wobei die positiven Nutzungstrends auf eine größere langfristige Chance hindeuten würden.RBC Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Adobe-Aktie mit einem Kursziel von 615 USD bestätigt. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:562,00 EUR +1,48% (07.12.2023, 16:32)