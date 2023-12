NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

624,26 USD -1,48% (13.12.2023)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (14.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von BofA Secutities:Die Analysten von BofA Secutities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE).Das Unternehmen habe seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt. Obwohl die Ergebnisse "gemischt" gewesen seien, sehe die BofA den Fortschritt bei den KI-Funktionen, die in Document Cloud eingeführt werden sollten, als ermutigend an und ändere nichts an ihrer Ansicht, dass Adobe einer der Hauptnutznießer von KI in der Softwaregruppe sei. Von den zahlreichen KI-Nutznießern im Softwarebereich werde Adobe aufgrund des natürlichen generativen KI-Anwendungsfalls für kreative Inhalte wahrscheinlich als erstes profitieren. Im positiven Fall sehe die BofA das Potenzial, dass sich das Umsatzwachstum von DM und Document Cloud bis zum Ende des GJ24 von einem niedrigen zweistelligen Bereich auf einen mittleren bis hohen Zehnerbereich beschleunige.Die Analysten von BofA Secutities bewerten die Adobe-Aktie unverändert mit "buy". Das Kursziel werde von 660,00 auf 700,00 USD angehoben. (Analyse vom 14.12.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:547,20 EUR -4,60% (14.12.2023, 14:59)