Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (25.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Design-Startups Figma durch Adobe stehe vor einer eingehenden Untersuchung durch die Fusionregulierungsbehörde der Europäischen Union. Das dürfte die wachsende globale Aufmerksamkeit für den von Adobe als "transformierend" bezeichneten Deal weiter verstärken.Adobe werde keine Maßnahmen vorschlagen, um potenzielle Wettbewerbsbedenken zu beheben. Das bedeute laut zwei Insidern, dass eine eingehende Untersuchung durch die Wettbewerbsabteilung der EU bevorstehe.Solche sogenannten Phase-2-Untersuchungen würden die Überprüfungszeit des Deals um etwa 90 Arbeitstage verlängern. Regulierungsbehörden würden in der Regel Maßnahmen fordern, um Wettbewerbsbedenken zu lösen. Anschließend würden sie sich aber manchmal auch dafür entscheiden, ihre bedingungslose Genehmigung zu erteilen, wenn sich anfängliche Bedenken als unbegründet erweisen würden.Der Kauf sei eine massive Wette darauf, dass mehr kreative Arbeit von kleinen Unternehmen und Alltagsnutzern im Web erledigt werde, ein Markt, den Figma schnell erobert habe. Während Adobe kostengünstigere, schlankere Produkte für diese Zielgruppe eingeführt habe, bestünden die meisten seiner Angebote immer noch aus leistungsfähigen Programmen, die sich an Spezialisten richten würden.Adobe stehe auch unter genauerer Prüfung, da das US-Justizministerium eine kartellrechtliche Klage vorbereite, um die Fusion zu blockieren, wie Insider berichten würden.Der Figma-Deal würde nicht nur das Creative-Segment an die aktuelle Arbeitswelt der kreativ arbeitenden kleinen Unternehmen anpassen, sondern biete auch eine langfristige Wachstumschance. Aber auch wenn der Deal nicht zustande komme, bleibe Adobe ein Unternehmen mit einem soliden Burggraben.Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Aktie deshalb, unabhängig vom Deal-Abschluss, ein Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)