Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

470,30 EUR -0,59% (17.08.2023, 21:47)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

511,67 USD -0,55% (17.08.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (17.08.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Adobe-Aktie habe in den vergangenen drei Monaten - dank des KI-Booms - ähnlich stark wie die NVIDIA-Aktie performt. Während beim Highflyer schlechthin in diesem Zeitraum rund 44 Prozent Plus zu Buche stünden, hätten auch die Adobe-Papiere beachtliche 31 Prozent zugelegt. Und Experten würden nicht nur gewaltiges Aufwärtspotenzial sehen, sondern Adobe ganz Großes zutrauen.Adobe habe derzeit das beste Angebot an künstlicher Intelligenz unter den Softwareunternehmen, habe Jim Cramer von CNBC am Donnerstag in seiner Sendung "Squawk on the Street" gesagt. "Ich denke, sie sind die Nummer 1", so Cramer.Hintergrund: Der Hersteller von Photoshop und InDesign habe Anfang des Jahres ein generatives KI-Tool namens Firefly auf den Markt gebracht, das es den Nutzern ermögliche, Bilder einfach durch Eingabebefehle zu bearbeiten. Cramer habe gesagt, er glaube, dass die Einführung von Firefly erfolgreich gewesen sei und Adobe eine starke Position im aufkeimenden KI-Zyklus verschafft habe.Cramers Kommentare am Donnerstag würden die jüngste Einschätzung der Bank of America verstärken, die Adobe von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft hätten. Das neue Kursziel: 630,00 Dollar. Das bedeute ein Kursplus von rund 23 Prozent gegenüber dem Mittwoch-Schlusskurs der Adobe-Aktie.Die Adobe-Aktie, die am Donnerstag rund ein Prozent auf 519,41 Dollar gewinnt, steht genauso wie NVIDIA auf der Kaufliste des AKTIONÄR: Der anhalten KI-Boom dürfte beiden Tech-Werten zu weiteren Kurssteigerungen verhelfen, wobei zwischenzeitliche Korrekturen immer einkalkuliert werden müssen. Das Kursziel des AKTIONÄR für die Adobe-Aktie liegt bei 550,00 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Adobe Inc. befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.