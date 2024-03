Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

460,80 EUR -2,00% (15.03.2024, 14:24)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

570,45 USD -0,54% (14.03.2024, 21:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) weiterhin mit "buy" ein.Adobe habe enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet und für Unsicherheit gesorgt, indem das Unternehmen die Prognosen für den jährlichen Nettoumsatz und den Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 24 nicht aktualisiert habe - "ein Bruch mit der Vergangenheit", so der Analyst.Die Höhe der Netto-Neueinnahmen für digitale Medien im ersten Quartal, die in jedem der letzten drei Quartale übertroffen worden seien, zusammen mit der fehlenden GJ24-Prognose, gebe erneut Anlass zur Besorgnis über Adobes Preissetzungsmacht, um KI-Angebote wie Firefly zu monetarisieren, argumentiere BofA, aber das Unternehmen sehe immer noch mehrere Wege für die Monetarisierung später in diesem Jahr und langfristig.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Adobe weiterhin mit "buy" ein und senken das Kursziel von 700 auf 640 USD. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Adobe-Aktie: