NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

490,91 USD +2,37% (15.06.2023)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.06.2023/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Atlantic Equities:Peter Sazel, Analyst von Atlantic Equities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und hebt das Kursziel an.Das Unternehmen habe gestern Abend bessere Ergebnisse als erwartet vorgelegt, mit einer 12%igen Steigerung des jährlichen wiederkehrenden Nettoumsatzes im Bereich Digital Media und einer Erhöhung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr um 0,5%. Darüber hinaus habe Adobe das enorme Kundeninteresse an den kürzlich angekündigten generativen Tools für künstliche Intelligenz hervorgehoben und gleichzeitig eine detaillierte Roadmap für deren Monetarisierung vorgelegt. Der Analyst sehe weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie, sollte sich die Stimmung der Anleger weiter verbessern.Peter Sazel, Analyst von Atlantic Equities, stuft die Adobe-Aktie nach wie vor mit "overweight" ein und hebt das Kursziel von 420 auf 580 USD an. (Analyse vom 16.06.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:466,80 EUR +4,13% (16.06.2023, 13:19)