Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (13.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) von 385 auf 470 USD.Die Adobe-Aktie habe sich in den letzten drei Monaten mit einem Anstieg von 31% besser entwickelt als der Software-Durchschnitt, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der Weg sei aber nicht linear gewesen sei, da der US-Softwarekonzen schnell von der Liste der KI-Verlierer der Investoren aufgestiegen sei, bevor es als KI-Profiteureangesehen worden sei. Während die Q2-Prüfungen auf eine dauerhafte Nachfrage hindeuten würden, würden KI und Figma wahrscheinlich "die Erzählung dominieren" und der Schlüssel zum Aufschwung für Adobe bleiben.Keith Weiss, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Adobe-Aktie bestätigt und das Kursziel von 385 auf 470 USD angehoben. (Analyse vom 12.06.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:453,30 EUR +2,72% (13.06.2023, 15:24)