Wer sich positionieren will, wartet entweder prozyklische Kaufsignale wie den nachhaltigen Sprung über 500 Dollar ab oder schlägt an der Unterstützung bei 440 Dollar zu, so Max Gross von "Der Aktionär" zur Adobe-Aktie. Eile würden Anleger aktuell nicht walten zu lassen brauchen: Beides dürfte ein paar Wochen in Anspruch nehmen. (Analyse vom 30.06.2023)



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (30.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe."Aktionär"-Neuempfehlung Adobe sei nach zufriedenstellenden Quartalszahlen und positiven Analystenstimmen rasch der Sprung an den Widerstand bei 500 Dollar gelungen. Hier allerdings gehe für die Aktie aktuell nichts mehr, der Kurs trete auf der Stelle. Spreche das nun für eine längere Konsolidierung oder könnte der nächste Impuls bereits in Kürze erfolgen?KI-Aufbruchsstimmung hin oder her: Bis zum alten Allzeithoch gebe es für die Papiere des Spezialsoftware-Entwicklers und Software-as-a-Service-Anbieters noch einiges zu tun. Rund 45 Prozent müsse Adobe klettern, um das Rekordhoch bei 699,54 Dollar zu neutralisieren. Das solle die Leistung der Aktie in den vergangenen Monaten allerdings nicht schmälern: Mit einem Plus von 44 Prozent seit Jahresanfang gehöre das Papier zu den Top-Werten.Großen Anteil daran habe die Rally-Beschleunigung nach dem geglückten Ausbruch aus dem moderat verlaufenen Aufwärtstrendkanal gehabt. Diese habe Adobe erst den Widerstand bei 450 Dollar knacken und dann auch die Horizontale bei 500 Dollar attackieren lassen.Hier allerdings habe sich Adobe in den vergangenen drei Wochen festgefahren. Dass das Überwinden des Horizontalwiderstandes nicht im ersten Anlauf geglückt sei, dürfte vor allem dadurch zu erklären sein, dass der RSI im Wochenchart mit einem Hoch bei 73 Zählern zeitweise im überkauften Bereich notiert habe und der Aktie schlicht die Luft ausgegangen sei. Diese Extremwerte habe die Aktie in den vergangenen Tagen bereits etwas konsolidieren können.Ein natürliches Kursziel für solche wäre die Unterstützung bei 440 Dollar - auch weil hier eine noch zu schließende Kurslücke liege. Wenngleich in den kommenden Tagen korrektive Kursverluste wahrscheinlich seien, dürften diese mit Blick in den starken Wochenchart eher eine Einstiegschance präsentieren, als den Aufwärtstrend grundsätzlich zu gefährden. Wer etwas Geduld mitbringe, könnte ausgehend von 440 Dollar von einem erneuten Anlauf in Richtung 500 Dollar profitieren.Mit Blick in den Tageschart sollte sich eine solche Kursbewegung, kurzfristige Korrektur und Rebound, über die nächsten vier bis sechs Wochen erstrecken.Die bei Adobe aktuell seitwärts verlaufende Konsolidierung sei gesund und baue überkaufte Zustände in der technischen Indikation ab. Das schaffe mittelfristig Raum für weitere Kursgewinne, dürfte kurzfristig aber mit weiteren Abgaben einhergehen würden.