Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die EU-Kommission untersuche in den kommenden Monaten die Adobe-Übernahme der Web-Design-Plattform Figma. Anleger hätten diesen Schritt zwar erwartet, dennoch dürfte die Untersuchung die Adobe-Aktie ausbremsen.Die Brüsseler Behörde teile am Montag mit, man habe eine eingehende Prüfung der Übernahme von Figma durch Adobe eingeleitet. Sie habe Bedenken, "dass der Zusammenschluss den Wettbewerb auf den globalen Märkten für die Bereitstellung von interaktiver Produktdesign-Software und von Tools zur Erstellung digitaler Ressourcen beeinträchtigen könnte".Weitere Gesichtspunkte der Prüfung seien die Beseitigung des Einflusses von Figma auf die Tools von Adobe und die Verhinderung des Wachstums des Anbieters von Software-Tools für Web-Designs zu einem "effektiven" Konkurrenten von Adobe.Die EU-Kommission habe hinzugefügt, dass sie sich 90 Arbeitstage (also bis zum 14. Dezember) Zeit nehme, um eine Entscheidung zu treffen. DER AKTIONÄR habe bereits zuvor über die Schwierigkeiten bei der Figma-Übernahme berichtet. Insbesondere, nachdem Adobe angekündigt habe, der Kommission keine Maßnahmen vorzuschlagen, um potenzielle Wettbewerbsbedenken zu beheben, sei mit einer eingehenden Prüfung gerechnet worden.Der nicht abgeschlossene Milliarden-Deal lasse sicherlich einige Neueinsteigern zögern und sorge damit für Gegenwind bei der Kursentwicklung. Dabei habe Adobe jüngst mit der Einbindung generativer KI (beispielsweise Sensei für die Creative Cloud) überzeugen können und schaffe sich damit zusätzliches Monetarisierungspotenzial.Langfrist-Anleger warten Ergebnisse ab und bleiben bei der Adobe-Aktie dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2023)