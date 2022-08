Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Kaum ein Konzern dieser Welt könne es sich langfristig leisten, auf die Automatisierung seiner Geschäftsprozesse, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und anderer digitaler Technologien zu verzichten. Nun sei die Digitalisierung auch im Profi-Sport angekommen, wie das Beispiel des Münchner Fußballklubs FC Bayern zeige.Der Verein habe bekannt gegeben, eine Kooperation mit Adobe geschlossen zu haben. Laut dem Vorstandschef Oliver Kahn wolle man die Adobe Experience Cloud nutzen, um die Fans persönlicher anzusprechen. Dabei werde man auf Daten aus Ticketverkäufen, sozialen Netzwerken und Mitgliederinformationen zurückgreifen. "Das wird eine Eins-zu-eins-Ansprache in Reinkultur, das ist für uns die Zukunft", erkläre Kahn gegenüber dem "Handelsblatt".Adobe sei nicht der einzige Digitalriese, der den Profi-Sport ins Visier nehme. Weitere Beispiele seien Alphabet und Meta Platforms . So kooperiere Alphabets KI-Tochter DeepMind mit dem FC Liverpool, um automatisierte Assistenztrainer zu entwickeln, die dem Chefcoach Hilfestellung bei Bildanalyse, Spieltheorie und Mustererkennung geben sollten.Meta nehme beim Thema Sport vor allem den Zukunftsmarkt Metaverse ins Visier. In Zusammenarbeit mit der US-Basketballliga NBA biete der Social-Media-Gigant virtuelle Zuschauerplätze für die Teilnahme an einem echten Basketballspiel an. Das Basketballspiel werde hierbei in die VR-Brille Oculus Quest 2 gestreamt, wobei andere VR-Zuschauer dem Brillenträger als 3D-Avatare angezeigt würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet.