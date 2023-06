NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

463,895 USD +5,66% (09.06.2023, 16:24)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (09.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) hoch und erhöht das Kursziel.Die Debatte um Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Adobe-Aktie weiter an, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Er sei nun optimistischer, dass generative KI dem US-Unternehmen Rückenwind geben werde. Wells Fargo gehe davon aus, dass ein Großteil des anfänglichen Wertes auf etablierte Plattformen entfalle und sehe das Potenzial für einen weiteren Ausbruch, wenn die Produkte monetarisiert würden. Die Intensität des Wettbewerbsumfelds mildere sich für Adobe, da Firefly für das Unternehmen einen dringend benötigten nächsten Schritt und eine natürliche Erweiterung seiner etablierten Position innerhalb der digitalen Medien darstelle. Das aktuelle Umfeld sei ein Konsolidierungsmarkt, der Adobes DM- und DX-Plattformen auf Kosten von Punktlösungen und aufstrebenden Marktteilnehmern zusätzliche Chancen eröffne. In einem zunehmend gespaltenen Markt hebe sich Adobes Profil vorteilhaft ab, da die Rentabilitätskennzahlen die Bewertung unterstützen würden, während das Potenzial für einen KI-gestützten Produktzyklus die Chance auf weitere Outperformance biete.Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Adobe-Aktie von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 420 auf 525 USD angehoben. (Analyse vom 09.06.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:432,20 EUR +6,11% (09.06.2023, 16:38)