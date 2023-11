Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

569,20 EUR +0,28% (29.11.2023, 11:15)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

623,32 USD +0,65% (28.11.2023)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von Wolfe Research:Alex Zukin, Analyst von Wolfe Research, bewertet die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin mit "outperform".Nachdem die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) ihre vorläufigen Feststellungen und möglichen Abhilfemaßnahmen im Rahmen ihrer Bewertung der geplanten Übernahme von Figma durch Adobe vorgelegt habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass der geplante Zusammenschluss zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf dem globalen Markt für All-in-One-Produktdesignsoftware für professionelle Anwender und auf den Märkten für Vektor- und Rasterbearbeitungssoftware führen würde, habe Zukin die vorläufigen Feststellungen und möglichen Abhilfemaßnahmen der CMA als "ein zusätzliches Hindernis für den Abschluss des Geschäfts" bezeichnet.Eine adäquate Veräußerung von Adobe oder Figma in sich überschneidenden Geschäftsbereichen scheine schwierig zu sein, so der Analyst, der die Übernahme von Figma weiterhin als "nice to have" betrachte, aber die Genehmigung des Deals nicht als Kernpunkt der Unternehmensthese ansehe. Er rechne mit einem umfangreichen Rückkauf, falls der Deal nicht zustande komme.Alex Zukin, Analyst von Wolfe Research, stuft die Adobe-Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 650,00 USD. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze Adobe-Aktie: