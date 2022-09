(Mit Material von dpaAFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

297,35 EUR -0,60% (19.09.2022, 09:40)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

299,50 USD -3,12% (16.09.2022, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (19.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Software-Anbiete habe vergangenen Mittwoch seine Q3-Zahlen präsentiert und sei am Tag danach rund 17 Prozent eingebrochen. Auch am Freitag sei es für die Adobe-Aktie weitere drei Prozent nach unten gegangen. Der Grund für den brutalen Kursrutsch sei aber nicht das abgelaufene Q3, sondern die 20 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Figma gewesen, die den Analysten sauer aufgestoßen habe.Mit Bezug auf die Übernahme des Web-Design-Spezialisten Figma habe Jefferies-Experte Brent Thill beispielsweise gesagt, der Preis sei hoch im Vergleich dazu, dass die annualisierten wiederkehrenden Einnahmen von Figma in diesem Jahr nur 400 Millionen Dollar betrügen - auch wenn 2023 in etwa mit einer Verdopplung zu rechnen sei. Der Deal sei viermal so teuer wie die bislang größte Adobe-Übernahme Marketo.Diese Ansicht teile er mit Kirk Materne von Evercore ISI. Er habe zwar betont, es gebe viele Aspekte an dieser Übernahme, die seinen Gefallen finden würden. Anleger hätten dafür aber in den Jahren 2023 und 2024 mit einer Gewinnverwässerung gezahlt. Dies sei wohl ein kurzfristiger Gegenwind für die Aktien, auch wenn der Deal strategisch Sinn ergebe."Seien wir ehrlich - es fühlt sich an, als ob Adobe etwas an Schwung gegenüber Figma verliert und es deshalb als besserer Schritt angesehen wird, den Wettbewerber aufzukaufen", habe Materne gesagt. Der Gedanke sei wohl Kräfte zu bündeln, anstatt einen starken Gegner entstehen zu lassen. Dies sei keine günstige Offerte eines Unternehmens, das normalerweise als ziemlich pingelig bekannt sei.Neben den Experten von Barclays hätten auch die Analystenhäuser Baird und Edward Jones ihre Kauf-Empfehlungen für die Adobe-Aktie gestrichen. Insgesamt sehe der Analystenkonsens das Konsensziel aber immer noch bei 407,27 Dollar, was einem Ertragspotenzial von 36 Prozent entsprechen würde. Es hätten sich seit Mittwochabend jedoch erst die Hälfte der Analysten zu Wort gemeldet.Die Adobe-Aktie sei durch die Kursverluste unter die 300-Dollar-Marke gedrückt worden - und damit auf das tiefste Niveau seit April 2020. Vom Rekordkurs von knapp 700 Dollar, der im November 2021 erreicht worden sei, könnten Anleger mittlerweile nur noch träumen. DER AKTIONÄR sehe mittelfristig, zudem keine Anhaltspunkte, weshalb diese Träume in Erfüllung gehen könnten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät an der Seitenlinie abzuwarten! (Analyse vom 19.09.2022)