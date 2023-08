Auch DER AKTIONÄR ist sich seit seiner Empfehlung (+7,2 Prozent) sicher: Hier geht nicht nur langfristig etwas! Wer in der Adobe-Aktie bereits investiert ist, lässt seine Gewinne laufen, wer einsteigen möchte, schlägt bei Schwäche zu, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

470,70 EUR -0,51% (17.08.2023, 17:01)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

512,17 USD -0,45% (17.08.2023, 16:44)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (17.08.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Fangemeinde von Adobes KI-gestützten Software- und Dienstleistungspaketen wachse. Einen neuen Anhänger habe der Spezialsoftwareentwickler nun in den Analysten der Bank of America gefunden, die die Aktie zum Kauf empfehlen würden.Das Research-Team um Analyst Bradley "Brad" Sills habe der Aktie ein Upgrade verpasst. Adobe sei von der Bank of America zuvor mit "neutral" bewertet worden und werde nun mit einem Kursziel von 630 Dollar zum Kauf empfohlen.Seinen Meinungswechsel begründe Sills mit dem starken KI-Portfolio. Vor allem in der Bildbearbeitung habe man mit Firefly in kürzester Zeit beachtliche Erfolge erzielen können. Dieser Erfolg dürfte auch aufgrund des Technologievorsprungs gegenüber der Konkurrenz für ein beschleunigtes Wachstum in 2024 sorgen.Denn einerseits sollte es Adobe angesichts seiner attraktiven Produktpakete leicht fallen, seinen Markanteil zu behaupten, insbesondere die Abonnementkunden bei der Stange zu halten, und andererseits gleichzeitig die Wertschöpfungstiefe zu verbessern, so Sills weiter.Nach der Trendbeschleunigung im Mai und dem Erreichen von 550 Dollar würden es die Käufer derzeit langsam angehen lassen, die Aktie konsolidiere auf hohem Niveau und könne sich dabei auf die Unterstützung durch die Horizontale bei 500 Dollar einerseits, der 50-Tage-Linie andererseits verlassen.Zur Oberseite würden sich der Aktie nur das jüngste Verlaufshoch bei 550 Dollar sowie die psychologisch wichtige Marke von 600 Dollar in den Weg stellen. Adobe habe damit mittelfristig das Potenzial zu neuen Allzeithochs.Bei der Bank of America habe man die Fortschritte und die rasche Implementierung der KI-Plattform Firefly zu schätzen gelernt. Die starke Position Adobes im Kreativbereich und die Potenziale künstlicher Intelligenz sehe man dort als Chance für zukünftiges Wachstum. Dementsprechend empfehle man die Aktie dort nun mit einem Kursziel von 630 Dollar zum Kauf.