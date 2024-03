Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Indices hätten am Freitag Verluste verzeichnet. Zum Handelsende habe der Leitindex Dow Jones 0,49 Prozent tiefer bei 38.714,77 Punkten notiert. Auf Wochensicht habe das ein hauchdünnes Minus ergeben. Der marktbreite S&P 500 habe am Freitag 0,65 Prozent im Minus mit 5.117,09 Punkten geschlossen. Beim technologielastigen NASDAQ 100 habe letztlich ein Kursrückgang um 1,15 Prozent auf 17.808,25 Punkte zu Buche gestanden.Die jüngsten Konjunkturdaten seien insgesamt schwach ausgefallen. Der Empire-State-Index, der die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York messe, sei im März deutlich stärker gesunken als erwartet. Auch habe sich das von der Universität Michigan ermittelte Verbrauchervertrauen entgegen den Erwartungen eingetrübt. Derweil seien die amerikanischen Einfuhrpreise im Februar im Monatsvergleich weiter gestiegen - allerdings im erwarteten Rahmen. Dem unerwarteten Anstieg der Industrieproduktion im Februar habe ein deutlicher als zunächst ermittelter Rückgang im vorangegangenen Monat gegenübergestanden.Doch gleichzeitig hätten die jüngsten Preisdaten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der FED einen Riegel vorgeschoben. Vor noch nicht allzu langer Zeit sei auf eine geldpolitische Lockerung schon vor deren Juni-Sitzung spekuliert worden. Doch inzwischen würden immer mehr Anleger selbst diese als Startzeitpunkt in Zweifel ziehen. Entsprechend gespannt warte der Markt auf Signale der FED auf ihrer Sitzung am Mittwoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adobe-Aktie: