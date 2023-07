Börsenplätze Adobe-Aktie:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (24.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Bei Künstlicher Intelligenz rede die Börse vor allem über NVIDIA und unterschätzt dabei Adobe. Dabei mische der Softwarepionier (gegründet 1982) bei dem Megatrend kräftig mit. Bei seinen Kreativprogrammen setze Adobe zunehmend auf die Vorteile der generativen KI. Das Chartbild sehe vielversprechend aus.Nach einem positiven Wochenausklang liege die Adobe-Aktie am Montag vorbörslich erneut im Plus und nähere sich dem 52-Wochen-Hoch bei 539 Dollar an. Dort verlaufe ein horizontaler Widerstand - gelinge das Break, wäre der Weg frei bis in den Bereich 555 Dollar. Gelinge auch dort der Ausbruch, könnte der US-Titel zügig bis auf 600 Dollar weitersteigen.Fundamental ginge das in Ordnung. DER AKTIONÄR habe die positive Entwicklung von Adobe in den vergangenen Jahren ausführlich in Ausgabe 25/2023 analysiert. Fazit: "Dem Spezialsoftware-Entwickler ist die noch weitgehend unentdeckte Entwicklung zu einem zunehmend vollintegrierten Software-as-a-Service-Anbieter gelungen."Angesichts dieses Wachstums und der starken Marktposition ist Adobe mit einem 2024er-KGV von 29 nicht zu hoch bewertet, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Kursziel des AKTIONÄR laute 550 Euro. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link