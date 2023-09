Aktien der Adobe befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

509,80 EUR -1,85% (15.09.2023, 08:55)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

552,16 USD -0,25% (14.09.2023, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (15.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe habe am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und dabei positiv überraschen können. Und auch der Ausblick habe gestimmt. Die Aktie habe nachbörslich aber dennoch unter Druck gestanden. Der Grund: Anleger hätten beim Ausblick etwas mehr erwartet. Am Ende sei es 1,7 Prozent abwärts gegangen auf 543,00 Dollar.Adobe habe im dritten Quartal seinen Nettogewinn im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von 1,1 Milliarden Dollar auf 1,4 Milliarden Dollar steigern können. Der Gewinn je Aktie habe sich auf 4,09 Dollar belaufen und damit über den Analystenerwartungen von 3,98 Dollar gelegen. Der Umsatz des Unternehmens sei im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf 4,89 Milliarden US-Dollar gestiegen und habe damit die Analystenprognose von 4,87 Milliarden US-Dollar ebenfalls leicht übertroffen.Beim Ausblick hätten sich Marktteilnehmer allerdings etwas mehr erwartet. Adobe rechne hier im vierten Quartal mit einem Umsatz zwischen 4,98 und 5,03 Milliarden Dollar. Analysten hätten hier im Vorfeld mit 5,00 Milliarden Dollar gerechnet.Adobe, der langjährige Marktführer für Kreativsoftware für Grafikprofis, füge seinen Produkten zukünftig generative KI-Funktionen hinzu. Unter Berufung auf die neuen Tools erhöhe das Unternehmen ab dem 1. November die Preise für seine Produkte und werde zusätzliche Gebühren für Power-User der KI-Funktionen erheben. Man erhoffe sich davon eine deutliche Umsatzsteigerung. Anurag Rana von Bloomberg Intelligence prognostiziere eine Umsatzsteigerung in diesem Bereich von 10 Prozent im ersten Jahr der Verfügbarkeit. Einige Analysten hätten jedoch Bedenken geäußert hinsichtlich der Frage, ob sich die Preiserhöhung negativ auf die Nachfrage auswirken könnte.Auch wenn viele beim Ausblick etwas mehr erhofft hätten - insgesamt stimme der Kurs bei Adobe. Zudem bleibe Luft für positive Überraschungen. Insbesondere der KI-Bereich dürfte Adobe in Zukunft weiteren Rückenwind verleihen können. Nachbörslich habe das Papier leicht nachgegeben, charttechnisch präsentiere sich Adobe aber dennoch weiter stark.Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Adobe-Aktie. (Analyse vom 15.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: