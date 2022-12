Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

321,45 EUR +4,01% (16.12.2022, 12:11)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

328,71 USD -3,30% (15.12.2022, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Aktie von Adobe könne in der US-Vorbörse kräftig zulegen. Mehr als vier Prozent gehe es nach oben auf 342,50 Dollar. Grund seien die starken Zahlen für das vierte Quartal, die das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss veröffentlicht habe. Das Unternehmen habe damit die Prognosen übertreffen können.Das Softwareunternehmen habe einen bereinigten Gewinn von 3,60 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 4,53 Milliarden Dollar erzielt. Dies entspreche einem Anstieg von rund zehn Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 3,50 Dollar gerechnet. Zudem habe Adobe einen Rekord-Cashflow aus dem operativen Geschäft von 2,33 Milliarden Dollar gemeldet."Adobe erreichte im Geschäftsjahr 2022 Rekordumsätze und -gewinne", habe Shantanu Narayen, CEO von Adobe, kommentiert. Er sehe sein Unternehmen gut positioniert, um das nächste Wachstumsjahrzehnt voranzutreiben.Im ersten Quartal 2023 werde ein Umsatz zwischen 4,60 und 4,64 Milliarden Dollar erwartet, der Gewinn je Aktie solle zwischen 3,65 und 3,70 Dollar liegen. Für das Gesamtjahr 2023 peile Adobe einen Umsatz zwischen 19,1 und 19,3 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 15,15 bis 15,45 Dollar an. Im kommenden Jahr solle zudem die geplante Übernahme von Figma abgeschlossen werden. Dies sei in der Prognose noch nicht berücksichtigt.Mit dem heutigen Kursanstieg dürfte die deutlich angeschlagene Aktie zumindest die 38-Tage-Linie nun erst einmal verteidigen. Von einem Befreiungsschlag sei das Papier aber weiter deutlich entfernt. Ein erstes klares positives Signal wäre hier der Sprung über die 200-Tage-Linie. "Der Aktionär" sehe derzeit keinen Handlungsbedarf.An der Seitenlinie abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Adobe-Aktie. (Analyse vom 16.12.2022)