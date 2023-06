Börsenplätze Adobe-Aktie:



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (09.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Adobe gelte als Profiteur der jüngsten Entwicklungen bei generativer künstlicher Intelligenz. Schon seit dem Durchbruch von ChatGPT werde daher über ein KI-gestütztes Dienstleistungsangebot aus dem Hause des Spezialsoftwareentwicklers spekuliert. Mit der Vorstellung der Sensei GenAI habe Adobe gestern geliefert, die Aktie steige und bestätige damit ihren vielversprechenden Ausbruch!Aus der breiten Produktpalette von Adobe würden seit dem Durchbruch künstlicher Intelligenz vor allem das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop sowie die B2B-Cloud Adobe Experience als prädestinierte Anwendungsfälle für KI-gestütztes Arbeiten gelten.Während Kunstgeneratoren wie DALL-E und StarryAI ebenso beeindruckend leistungsfähige wie positive Beispiele für den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Bilderstellung und Bildbearbeitung seien, seien zuletzt sog. Deep-Fakes wie die angebliche Verhaftung von Donald Trump und die fingierte Explosion in der Nähe des Pentagons eher abschreckende Beispiele gewesen. Die zukünftige Stärke von Adobes Photoshop könnte hier neben der Assistenz bei der Erstellung von Bildmaterial vor allem in der Zertifizierung und Bestätigung der Echtheit grafischer Inhalte liegen.Andererseits solle auch die Datenauswertung und das Kundenbeziehungsmanagement unterstützt werden etwa bei der Zielgruppenanalyse oder der Auswertung von Werbemaßnahmen. Sensei GenAI verspreche daher große Produktivitätsgewinne und dürfte die sog. Stickyness, also die Eigenschaft, ein für erfolgreiches Arbeiten unersetzliches Werkzeug zu sein, der Enterprise Cloud noch erhöhen. Adobe dürfe daher künftig mit noch zuverlässigeren Erlösen rechnen!Gut informierten Anlegerinnen und Anlegern gelte Adobe schon lange als hochprofitable Cash-Maschine. Die Integration von leistungsstarken KI-Tools in das Software-Ökosystem dürfte diesen Ruf zementieren und Adobes marktbeherrschende Position langfristig weiter stärken - mit entsprechenden Chancen für geduldige Investoren. Denn wenngleich die Aktie mit einem KGV von 27,2 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 23,4 aktuell rund ein Viertel unter dem Fünfjahresdurchschnitt notiere, sei sie nicht wirklich günstig. Im Zweifel gilt aber die Trendrichtung und die ist nach dem jüngsten Ausbruch positiv, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link