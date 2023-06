Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

463,50 EUR +3,37% (16.06.2023, 11:41)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

490,91 USD +2,37% (15.06.2023)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (16.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des US-Softwareanbieters Adobe starte am Freitagmorgen mit einem deutlichen Plus in den Handel. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das Papier 3,4 Prozent auf 463,40 Euro. Die Aktie profitiere dabei von starken Quartalszahlen und einer Prognoseerhöhung, der der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht habe.Adobe rechne nach einem starken zweiten Quartal mit mehr Umsatz und Gewinn auf Jahressicht. Dank der hohen Nachfrage sollten es nun im Gesamtjahr rund 19,3 Milliarden Dollar Umsatz werden statt wie bisher angepeilt 19,2 Milliarden. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie dürfte bis zu 15,75 Dollar betragen, 15 Cent mehr als noch zuletzt gedacht.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für Adobe Systems nach den Quartalszahlen von 530 auf 600 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Softwarekonzern habe die Erwartungen solide übertroffen und seine Prognosen entsprechend angehoben, so Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte habe seine Schätzungen angehoben und rechne noch mit reichlich guten Nachrichten rund um das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI).Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für Adobe Systems von 450 auf 490 Dollar angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen. Zwei von drei Kernbereichen liefen gut, habe Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen geschrieben. Beiträge durch das Thema Künstliche Intelligenz (Generative AI) habe es noch nicht gegeben, sie kämen aber. Die Begeisterung über diesen Megatrend sowie die Zinspause der FED trieben die Bewertungen in der Softwarebranche sehr rasch an, zurückliegende Ergebnisse stünden eher hinten an."Der Aktionär" habe bereits vor den Zahlen auf die Stärken von Adobe verwiesen und zu einem Einstieg geraten. Das zahle sich aus. Die Rally dürfte auch jetzt nicht zu Ende sein. Aus charttechnischer Sicht sei der Aktie zuletzt der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch gelungen. Bis zum Allzeithoch aus dem Jahre 2021 bei knapp 700 Dollar ist aber noch ordentlich Luft nach oben, so Marion Schlegel. (Analyse vom 16.06.2023)Mit Material von dpa-AFX