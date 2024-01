Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

537,20 EUR +1,36% (09.01.2024, 19:31)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

586,513 USD +1,03% (09.01.2024, 19:37)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (09.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch die Aktie von Adobe habe es zum Jahresbeginn erwischt. Nach einem guten Lauf im zweiten Halbjahr 2023 habe die Aktie zum Jahresbeginn korrigiert und sei zurück unter die 600-Dollar-Marke gefallen. Charttechnisch habe sich das Bild damit aber nur bedingt eingetrübt, denn die Papiere hätten gerade noch rechtzeitig gedreht - und auch fundamental würden die Aussichten vielversprechend bleiben.Zwar sei die Adobe-Aktie unter die 600-Dollar-Marke gefallen. Doch die horizontale Unterstützung bei 568 Dollar sei nur einen Handelstag unterschritten worden. Die 100-Tage-Linie, welche aktuell bei 563 Dollar verlaufe, habe hier ebenfalls für Support gesorgt.Mit den Kursgewinnen vom Montag sei sogar die kurzfristig durchbrochene Trendlinie des seit Mai laufenden Aufwärtstrends wieder überschritten worden. Die Adobe-Aktie sei damit an größeren nachhaltigen Verkaufssignalen gerade noch vorbeigeschrammt und laufe wieder in Richtung der 600-Dollar-Marke.Die Bewertung der Aktie mit einem 24er KGV von 18 und einem ambitionierten 24er KUV von 11 lasse auch höhere Kurse zu - insbesondere nachdem mit der Absage des Figma-Deals ein Fragezeichen hinter der künftigen Finanzentwicklung verschwunden sei.Die generative KI werde bei Adobe nicht nur Umsätze und Margen, sondern auch die Kundenbindung erhöhen. Das rechtfertige eine im Peergroup-Vergleich höhere Bewertung der Aktie. Die Story rund um Adobe als einem der ersten großen Software-Gewinner beim Thema KI nehme gerade erst Form an."Der Aktionär" rät, die Gewinne laufen zu lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Adobe-Aktie. Das Kursziel werde bei 620 Euro belassen, der Stopp bleibe ebenfalls unverändert bei 430 Euro. (Analyse vom 09.01.2024)