Börsenplätze Adobe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:

447,50 EUR +0,49% (21.06.2023, 16:11)



NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

492,07 USD +1,28% (21.06.2023, 15:44)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (21.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die in den vergangenen Wochen erfolgsverwöhnte Aktie von Adobe habe sich gestern eine wohlverdiente Ruhepause genehmigt. Zu den Gewinnmitnahmen dürfte auch die Meldung beigetragen haben, dass die europäische Wettbewerbsbehörde eine vertiefte Untersuchung hinsichtlich der geplanten Übernahme von Figma prüfe. Bereits heute könnte die Aktie schon wieder Gas geben: Das Analystenhaus BMO Capital habe Adobe ein Upgrade auf "kaufen" verpasst und sein Kursziel angehoben - und zwar signifikant.Als neuen fairen Preis für die Aktie nenne Analyst Keith Bachman 570 Dollar, das alte Kursziel habe bei den in der vergangenen Woche bereits erzielten 500 Dollar gelegen. Gegenüber dem Schlusskurs von gestern Abend bedeute das neue Kursziel ein Aufwärtspotenzial von 17 Prozent. Damit traue das Research-Haus BMO Capital Adobe deutlich mehr zu, als der Rest der Analysten, die Adobe bei insgesamt 20 Kaufempfehlungen mit einem mittleren Kursziel von 515 Dollar (sechs Prozent Aufwärtspotenzial) versehen hätten.Seine Zuversicht begründe Bachman, der laut TipRanks, einem Vergleichsportal für Wall-Street-Analysten, als überaus zuverlässiger Analyst gelte, mit der von Adobe jüngst eingeschlagenen KI-Strategie. Adobe habe erst vor wenigen Tagen Sensei GenAI, ein KI-gestütztes Dienstleistungsangebot, eingeführt, das die Produktivität sowohl der Creative- als auch der Business-Cloud signifikant erhöhen solle.Am Markt, das hätten auch die Kursgewinne der vergangenen Wochen gezeigt, sei man sich ohnehin einig, dass Adobe von generativer Künstlicher Intelligenz profitieren und seinen Usern damit noch attraktivere Software- und Dienstleistungsangebote machen könne. Das Upgrade von BMO Capital unterstreiche, bekräftigt durch ein ambitioniertes Kursziel, auch die Überzeugung von Branchenexperten.Die Aktie ist seit vergangener Woche laufende Empfehlung von "Der Aktionär". Die nächste Rallystufe dürfte beim nachhaltigen Sprung (vorzugsweise auf Wochenbasis) über die Widerstandsmarke bei 500 Dollar gezündet werden, so Max Gross. (Analyse vom 21.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link