"Der Aktionär" sieht derzeit keinen Handlungsbedarf. An der Seitenlinie abwarten, rät Fabian Strebin. (Analyse vom 24.02.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (24.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Die Adobe-Aktie sei an der NASDAQ100 heute unter stärkeren Verkaufsdruck geraten. Denn es sei bekannt geworden, dass das US-Justizministerium eine Klage einreichen wolle, um die geplante 20 Milliarden Dollar teure Übernahme des Design-Software-Unternehmens Figma durch Adobe zu verhindern.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe berichtet, dass die Regierung bereits im März Klage einreichen werde. In dem Bericht sei darauf hingewiesen worden, dass das Geschäft auch von europäischen Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen werde.Adobe habe die Übernahme von Figma im vergangenen September angekündigt. Figma sei 2012 gegründet worden und sei eine webbasierte Anwendung, mit der Benutzer gemeinsam Schnittstellen für Web- und mobile Anwendungen entwerfen könnten. Adobe habe zuvor erklärt, dass die Übernahme noch in diesem Jahr abgeschlossen werden solle. Die Transaktion wäre die bisher größte Akquisition von Adobe und würde die 4,75 Milliarden Dollar für das Marketingsoftware-Unternehmen Marketo im Jahr 2018 in den Schatten stellen.Die Anleger seien anfangs von der Größe und dem Preis des Deals verblüfft. In einer Präsentation für Investoren im letzten Herbst habe Adobe gesagt, Figma würde 2022 einen jährlichen Umsatz von mehr als 400 Millionen US-Dollar erzielen. Das bedeute, dass das Unternehmen etwa das 50Fache des Umsatzes für Figma zahle. Obwohl der Preis hoch sei, habe Adobe festgestellt, dass Figma eine Netto-Dollar-Bindung von 150 Prozent aufweise, was bedeute, dass die Kunden im Laufe der Zeit mehr für die Plattform ausgeben würden. Adobe habe auch gesagt, dass Figma Bruttomargen von etwa 90 Prozent und einen positiven operativen Cashflow habe.In einer Erklärung vom Freitag habe Adobe erklärt, dass es weiterhin einen Abschluss der Transaktion für 2023 anstrebe: "Adobe und Figma konzentrieren sich heute auf sehr unterschiedliche Produktbereiche", so das Unternehmen."Figma ist ein führendes Unternehmen im Bereich interaktives Produktdesign, das sich auf den Aufbau einer kollaborativen Web-Plattform konzentriert. Adobe ist führend im Bereich der Kreativwerkzeuge und hilft Millionen von Anwendern, beeindruckende visuelle Inhalte zu erstellen ... Wir befinden uns in konstruktiven und kooperativen Gespräche mit den Regulierungsbehörden in den USA, Großbritannien und der EU. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir die Transaktion im Jahr 2023 abschließen werden, wie zuvor angekündigt."Figma habe ebenfalls erklärt, dass es beabsichtige, die Transaktion abzuschließen. "Wir freuen uns auf weitere Gespräche mit den Aufsichtsbehörden, die sich auf die Vorteile einer kombinierten Adobe-Figma bringen wird", so Figma in einer Erklärung.Die Aktie von Adobe komme derzeit einfach nicht in Schwung. Die jüngste Aufwärtsbewegung sei bereits wieder im Keim erstickt worden, als zum Wochenbeginn der GD200 bei 359,31 Dollar gerissen worden sei. Danach sei der GD50 bei 352,21 Dollar und heute mit einer größeren Kurslücke der GD100 bei 333,95 Dollar gefolgt.