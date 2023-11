NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

617,39 USD -0,95% (29.11.2023)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. bewerten die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "buy".Die Aktie sei in die "Best-of-Breed Bison"-Initiative aufgenommen worden, die darauf abziele, die hochwertigsten Unternehmen mit einer "starken Wettbewerbsposition und außergewöhnlichen Finanzkennzahlen" zu identifizieren. Adobes Geschäftsmodell sei sowohl einfach als auch hochgradig skalierbar und biete ein beträchtliches Marktpotenzial von mehr als 200 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen habe auch eine starke Erfolgsbilanz von langfristigem, wiederkehrendem Umsatzwachstum mit Abonnements, die 97% des Umsatzes ausmachen würden, Adobes weit verbreitete Produkte, wie Photoshop, Acrobat und Illustrator, seien in ihren jeweiligen Bereichen so dominant, dass sie "verbifiziert" worden seien.Die Analysten vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. stufen die Adobe-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 640,00 USD. (Analyse vom 29.11.2023)