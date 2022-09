Börsenplätze Adobe-Aktie:



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (18.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) unter die Lupe.Der Software-Anbieter habe am Donnerstag mit der Übernahme der Web-Design-Plattform Figma für Aufsehen gesorgt. Nicht mit dem Zukauf an sich, sondern mit dem Preis, den man zu zahlen bereit sei. Die Anleger seien offenbar der Meinung, dass ein Kaufpreis von rund 20 Mrd. USD zu viel sei. Der Absturz der Adobe-Aktie vom Vortag habe sich am Freitag fortgesetzt.Das Start-up, das auf kollaborative Software-Tools zum Erstellen von Web-Designs spezialisiert sei und große Tech-Unternehmen wie Airbnb, Google, Spotify, Netflix und Twitter zu seinen Kunden zähle, habe im letzten Jahr rund 400 Mio. USD Umsatz erzielt. Dass Adobe dafür das 50-Fache hinblättere, erscheine vielen doch zu viel.Die britische Investmentbank Barclays habe die Adobe-Aktie angesichts der Übernahme von "overweight" auf "equal weight" abgestuft und das Kursziel von 440 auf 340 USD gesenkt. Auch andere Häuser hätten das Papier aufgrund der Übernahme abgestuft und ihre Kursziele zum Teil kräftig reduziert.Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei der Kaufpreis viel zu hoch angesetzt. Der Deal erinnere an SAP, das vor Jahren den Anbieter im Markt für Reise- und Reisekostenmanagement-Software, Concur, für sehr viel Geld gekauft habe. Die Walldorfer hätten natürlich auch Pech mit Corona gehabt. Anleger sollten bei Adobe eine Beruhigung abwarten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link