XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

2,16 EUR -14,62% (29.11.2022, 13:257)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (29.11.2022/ac/a/nw)







Die seit einigen Monaten strauchelnde Adler Group (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) hat sich mit einer Gruppe von Anleihegläubigern darauf geeinigt, gegen Verbesserung der Anleihebedingungen ein Darlehen in Höhe von knapp 940 Millionen Euro gewährt zu bekommen, das ausgewählte Anleihegläubiger bereitstellen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit solle der Immobilienkonzern in die Lage versetzt werden, seinen Betrieb zu stabilisieren.Die Vereinbarung sehe im Kern vor, dass die Anleihegläubiger einer verlängerten Laufzeit zustimmen würden, dafür aber eine um 2,75 Prozentpunkte erhöhte Verzinsung erhalten würden. Adler dürfe einstweilen keine Dividenden an seine Aktionäre zahlen und bekomme verschärfte Berichtspflichten auferlegt. Neben der Zustimmung der Anleihegläubiger sei die Bereitstellung des Darlehens daran geknüpft, dass Adler ein positives Sanierungsgutachten vorlege und Sicherheiten bereitstelle. Weiteren Anleihegläubigern, auch denen, die nicht Teil der Verhandlungen gewesen seien, solle die Möglichkeit eröffnet werden, sich an der Fremdfinanzierung zur Sanierung der Gruppe zu beteiligen.