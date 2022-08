Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

3,168 EUR -1,86% (03.08.2022, 21:56)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

3,198 EUR +0,69% (03.08.2022, 17:35)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (03.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Der angeschlagene Immobilienkonzern müsse bei der Verringerung seiner Schulden einen Rückschlag hinnehmen. Der angepeilte Verkauf eines 63%-igen Anteils der Tochtergesellschaft Brack Capital Properties (BCP) an den Branchenkollegen LEG Immobilien komme nicht zustande. Dieser habe am Mittwochabend mitgeteilt, kein öffentliches Übernahmeangebot für die BCP-Aktien abzugeben.LEG Immobilien werde eigenen Worten zufolge damit die mit der Tochter Adler Real Estate geschlossene Vereinbarung vom 1. Dezember 2021 "mit der Verpflichtung zur Einlieferung von 63,0 Prozent der Anteile an BCP für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots von LEG für BCP endgültig nicht in Anspruch nehmen".Damals habe LEG Immobilien in einem ersten Schritt für 328 Mio. Euro einen Anteil von 31% an BCP gekauft. Ein Paket von knapp 7% für 75 Mio. Euro sei dabei von der Adler Group direkt gekommen, die restlichen 24% hätten von anderen Investoren gestammt. Zudem habe sich LEG Immobilien die Option auf weitere 63% der BCP-Anteile von Adler Group gesichert. Wäre die Option ausgeübt worden, hätte LEG Immobilien dafür mindestens 765 Mio. Euro gezahlt.Die Erholung auf dem Gesamtmarkt sei an der Adler Group bislang spurlos vorbeigegangen. Die Aktie falle auf ein neues Tief. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Adler Group-Aktie: