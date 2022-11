Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (28.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Der stark angeschlagene Immobilienkonzern habe sich finanziell etwas Luft verschafft. Die Firma habe sich mit einer Kerngruppe von Gläubigern über eine Anpassung der Bedingungen der von Adler Group ausgegeben Anleihen (Ausnahme: Wandelanleihen) geeinigt. Das nun vereinbarte Darlehen habe den Angaben vom Freitag zufolge eine endfällige Verzinsung von 12,5%, mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Damit sollten Finanzverbindlichkeiten der Gruppe sowie ihrer Tochtergesellschaften, einschließlich Adler Real Estate und Consus Real Estate, refinanziert werden.Besichert werde das Darlehen durch die Adler-Gruppe, so das Unternehmen. Die Bereitstellung der Fremdfinanzierung stehe dabei jedoch unter dem Vorbehalt eines positiven Sanierungsgutachtens, einer Anpassung der Anleihebedingungen, der Bereitstellung der vereinbarten Sicherheiten sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen. Zudem sei das Darlehen den Angaben zufolge mit einem Eigenkapitalinstrument verbunden, welches die Inhaber zum Bezug von 25% der Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis von 0 Euro berechtige. Falls das Bezugsrecht innerhalb von sechs Jahren nach Ziehung der Mittel unter der Fremdfinanzierung nicht durch Lieferung von Aktien der Gesellschaft bedient worden sei, erfolge ein Ausgleich in bar.Adler sei in das Visier der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geraten, nachdem die Immobiliengesellschaft im Oktober 2021 erstmals unter Druck des Leerverkäufers Fraser Perring gekommen sei. Sein Researchdienst Viceroy habe schwere Vorwürfe gegen Adler erhoben, darin sei es u.a. um die Bewertung von Immobilienprojekten gegangen. Adler habe die Vorwürfe stets zurückgewiesen.(Mit Material von dpa-AFX)