Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

2,84 EUR +23,16% (28.11.2022, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

2,838 EUR +59,26% (28.11.2022, 09:26)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:
A14U78

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (28.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Aktie des krisengeplagten Immobilienkonzerns Adler Group sei am Freitag im nachbörslichen Handel bei Tradegate zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben gesprungen. Grund sei eine Unternehmensmitteilung über einen Durchbruch in den Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern.Man habe sich mit einer Kerngruppe von Anleihegläubigern über die Anpassung der Bedingungen einer vom Unternehmen ausgegebenen vorrangig unbesicherten Anleihen geeinigt, heiße es in dem Statement der Adler Group. Zudem habe man die die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung vereinbart."Die Vereinbarung sieht insbesondere die Bereitstellung einer besicherten Fremdfinanzierung für die Adler-Gruppe in Höhe von bis zu 937,5 Millionen Euro vor", heiße es in der Mitteilung vom Freitagabend. Demnach habe das Darlehen eine endfällige Verzinsung von 12,5 Prozent und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2025.Genutzt werden solle das Kapital insbesondere zur Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten der Adler-Gruppe, einschließlich Finanzverbindlichkeiten der Adler Real Estate und ihrer Tochtergesellschaften in Höhe von 535 Millionen Euro, die in den nächsten Jahren fällig würden. Das Darlehen werde durch die Adler-Gruppe, einschließlich der ADLER Real Estate, besichert, habe es in der Mitteilung weiter geheißen.Die Aktie steht auch nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 25.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link