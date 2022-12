Platz 2: Zalando -53,1%; Die Corona-Highflyer seien auf breiter Front abgestürzt. Zalando sei die hohe Bewertung zum Verhängnis geworden, zudem seien die Wachstumsraten zusammengeschmolzen.



Platz 3: adidas -49,8%; Inflation, Sorgen vor einer Rezession und gestörte Lieferketten würden den Sportartikelhersteller schwer belasten. Hinzu komme das Ende der Partnerschaft mit Kanye West und seiner Marke Yeezy. Der neue Konzernchef Bjørn Gulden solle die Wende schaffen.



Platz 4: Fresenius Medical Care -47,6%; Steigende Personalkosten, die angespannten Lieferketten und große Probleme im US-Geschäft würden den Dialysespezialisten belasten. Nach mehreren Prognosesenkungen müsse viel Vertrauen zurückgewonnen werden.



Platz 5: Sartorius Vz. (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) -40,1%; Nach der Corona-Pandemie normalisiere sich die Nachfrage beim Laborausrüster. Die hohen Erwartungen und eine hohe Bewertung hätten für eine Korrektur beim Dauerläufer der vergangenen Jahre gesorgt. (27.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2022 war ein turbulentes Jahr an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit Jahresbeginn habe der DAX zwölf Prozent an Wert verloren. Manche Werte habe es besonders hart erwischt. Sie hätten noch deutlich mehr verloren als der Gesamtmarkt und sich teilweise mehr als halbiert. "Der Aktionär" gebe einen Überblick über die größten Verlierer des Jahres im DAX. Vonovia -54,7%; Der Crash bei Immobilien-Aktien habe auch Vonovia nicht verschont. Die Mischung aus Rezession und steigenden Zinsen drücke den Wert des Portfolios und mache die Aktie zum größten Verlierer des Jahres im DAX.