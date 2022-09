Das bösartige Krypto-Mining

Die Hilfe beim eigenen Mining

Daneben helfen Adblocker oder VPN auch dabei, insgesamt die Leistung Ihres Rechners auf dem Maximum zu halten. Das beruht auf dem einfachen Prinzip, dass jeder Download die Geschwindigkeit der Verbindung mit dem Internet als auch des Rechners, der den Inhalt lädt, beeinträchtigt. Erfolgt dies unerwünscht, zum Beispiel durch Werbung, wird der Rechner für das Mining langsamer und jemand anderes hat den Erfolg für den geminten Block.



Das Krypto-Jacking erkennen und verhindern





Das Krypto-Jacking lässt sich daran erkennen, dass die Rechenleistung spürbar absinkt. Dann genügt oft schon ein Blick in den Task Manager, der sich über STRG+ALT+ENTF aufrufen lässt. Wählen Sie den Task Manager aus und klicken Sie dort auf den Reiter Performance. Nutzt Ihr Explorer einen unnormal hohen Prozentsatz der Gesamtleistung bzw. ist die Auslastung sehr hoch, dann mint Ihr Computer für jemand anderen.



Ein weiterer Hinweis ist beim Akku-Betrieb eines Laptops, dass der Akku schnell leer wird. Auch wird die Lüftung überdurchschnittlich stark beansprucht. Solange Sie den Rechner nicht durch Ihre Arbeit stark belastet wird, ist das Krypto-Jacking dafür höchstwahrscheinlich verantwortlich.



Bemerken Sie einen Angriff auf Ihren Computer, reicht es oft schon, den Browser oder den Tab, über den das Skript läuft, zu schließen. Auch das lässt sich leicht im Performance Reiter ablesen. Auch sollten Sie einen Adblocker oder einen sicheren Browser verwenden, bei dem der Schutz vor dem Krypto-Jacking bereits integriert ist.



Was ist ein Adblocker? Das ist eine Anwendung, die die Ausführung unerwünschter Skripte verhindert. Nutzen Sie Ihren Computer zum Anschauen von Videos, lohnt sich ein YouTube Adblocker. Surfen Sie mehr, dann empfiehlt sich ein Adblocker für Chrome bzw. ein Adblocker für Firefox, je nachdem, welchen Browser Sie verwenden.



Verwenden Sie ein Smartphone, können Sie gleich einen Adblocker für Android verwenden. Alternativ ist der Adblocker von Opera zu empfehlen, der direkt integriert ist und sich auf einem Smartphone oder Computer verwenden lässt. Daneben gibt es auch einen Adblocker für Safari. Der Safari Adblocker funktioniert wie der Firefox Adblocker bzw. der Adblocker für Chrome. (13.09.2022/ac/a/m)









