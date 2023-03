Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (03.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nach dieser Nachricht liege die Aktie von Activision Blizzard mehr als vier Prozent im Plus: Wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits gestern unter Berufung auf Insider gemeldet habe, solle der 69 Milliarden Dollar schwere Deal mit Microsoft von EU-Seite abgeknickt werden. Ein paar Hürden würden aber auch dann noch verbleiben.Der Nachricht (die auf drei Insidern basiert) zufolge werde nicht erwartet, dass die Europäische Kommission, die bis zum 25. April über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu einem Preis von 95 Dollar je Aktie entscheiden solle, von Microsoft den Verkauf von Vermögenswerten verlange, um in der EU die Zustimmung zu erhalten.Stattdessen laufe es anscheinend auf die bereits angebotenen und zum Teil abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen seitens Microsoft mit diversen Konkurrenten hinaus. Zudem müsse sich Microsoft möglicherweise auch anderen Verhaltensmaßregeln unterwerfen, um die Bedenken gegen die Mega-Übernahme im Gaming-Sektor zu zerstreuen. Es dürfte vor allem darum gehen, dass Microsoft wichtige Activision Blizzard-Spiele nicht exklusiv für seine Xbox-Konsole verwende.Bereits vor einigen Wochen habe Microsoft-Chefjurist Brad Smith in einem Kontrollverfahren der EU noch mal betont, dass Microsoft bereits "weitreichende Zugeständnisse" gemacht habe. Man sei aber nicht bereit die "Call of Duty"-Hitreihe zu verkaufen. Ein entsprechender Vorschlag sei von britischer Seite gekommen."Der Aktionär" setze - wie die Mehrheit der Analysten und Rechtsexperten - auf ein Zustandekommen der Übernahme und habe bereits neulich geschrieben, dass es unwahrscheinlich sei, dass sich Microsoft auf große Zugeständnisse, wie den Verkauf der Activision Blizzard-Hitreihe "Call of Duty", einlassen werde. Unter anderem mit Unternehmen wie Sony und Tencent ( ISIN KYG875721634 WKN A1138D ) gibt es in der Gaming-Welt (genug) starke Rivalen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 03.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.