Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

75,79 EUR ]0,95% (05.10.2022, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

75,00 USD +0,86% (04.10.2022, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (05.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gaming-Unternehmens Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Am Dienstag habe Activision Blizzard den zweiten Teil seines Helden-Shooters "Overwatch" veröffentlicht und dem Franchise trotz anfänglicher Verbindungsprobleme neues Leben eingehaucht. Viel wichtiger für die Zukunft des Gaming-Konzerns dürfte allerdings die in der Luft hängende Übernahme durch Microsoft werden. Doch auch hier gebe es Neuigkeiten.Laut einem Bericht von "Dealreporter" könnte die US-Wettbewerbsbehörde FTC schon Ende November zu einer Entscheidung kommen, ob der Deal zwischen Activision Blizzard und Microsoft genehmigt werde. Die tiefgehende Prüfung der 69 Mrd. USD schweren Übernahme könnte damit nach rund zehn Monaten abgeschlossen sein - jedenfalls seitens der US-Behörden. Aber aufgepasst: Der Ausgang bleibe ungewiss und einige FTC-Beamte hätten laut "Dealreporter" weiterhin Bedenken.In anderen Ländern verzeichne die Prüfung auch Fortschritte, allerdings dürften die Wettbewerbshüter hier erst zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Ergebnis kommen. Laut der Behörde im Vereinigten Königreich werde beispielsweise erst im Januar mit vorläufigen Ergebnissen gerechnet. Eine endgültige Deadline für ihre Entscheidung habe sich die Competition and Markets Authority dann für den 1. März gesetzt.Während für die Microsoft-Aktie die Gaming-Übernahme ein Nebenschauplatz bleibe und eher die Entwicklung auf den wichtigeren Märkten PC und Cloud im Vordergrund stehe, bedeute der Deal für Activision Blizzard-Aktionäre einiges. Denn die Spanne zwischen aktuellem Activision-Kurs von 75 USD und dem Übernahmepreis von 95 USD führe zu einer verlockenden Kurschance von 27%."Der Aktionär" sehe einen erfolgreichen Abschluss der Übernahme unverändert als wahrscheinlich an und empfehle Anlegern in der aktuellen Marktsituation hierauf zu spekulieren. Das Risiko im Falle eines gescheiterten Deals bleibe dank der im Peergroupvergleich fairen Bewertung der Activision Blizzard-Aktie (23er-KGV 19) gering, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: