Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (09.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Es solle die größte Übernahme werden, die Microsoft je getätigt habe: Der Deal mit Activision Blizzard. Doch in den vergangenen Wochen habe sich bereits angedeutet, dass die US-Kartellbehörde FTC das Geschäft verhindern wolle. Gestern die Eskalation: Die FTC verklage Microsoft. Ein Analyst habe eine eigenwillige Vorstellung, wie es jetzt weitergehen könnte.John Freeman, Vice President im Bereich Equity Research beim New Yorker Analystenhaus CFRA, sehe nur noch eine Chance von "womöglich weniger als 50/50", dass der Deal durchgehe. Das habe er im Gespräch mit Yahoo Finance gesagt. Er sei überrascht gewesen, dass es überhaupt eine Gegenstimme zur Klage gegeben habe (die FTC-Entscheidung sei 3:1 gefallen).Microsoft und Activision möchten die Übernahme erklärtermaßen trotz Gegenwind durch die FTC durchziehen. Freeman zufolge müssten die Unternehmen das aber auch erst mal so sagen, "sonst würden alle möglichen Dominosteine fallen und dann wird die Sache zur selbsterfüllenden Prophezeiung".Aber sollten sie wirklich versuchen, die Übernahme vor Gericht durchzukriegen? Freeman sei offenbar dagegen - auch wenn das Microsoft eine Stange Geld kosten würde, die an Activision zu zahlen wäre. "Ich denke, eine Break-Up-Fee von 3 Milliarden Dollar wäre für Microsoft eine feine Sache.""Der Aktionär" habe eine etwas andere Meinung: Nach einem Jahr die Übernahme kampflos abzublasen und 3 Milliarden Dollar an Actvision Blizzard zu überweisen, wäre ein Armutszeugnis für das Microsoft-Management und die Rechtsberater des Unternehmens. Nachhaltig kursbeeinflussend dürfte eine Schlacht vor Gericht aber kaum sein. Und Activision Blizzard sei ohnehin in einer relativ komfortablen Situation: Entweder gebe es 3 Milliarden (ohne Übernahme) oder 95 Dollar je Aktie (Übernahme-Preis). Allerdings könnte es aufgrund der FTC-Klage länger bis zu einer Entscheidung dauern, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Activision Blizzard.