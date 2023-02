Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (27.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für 95 Dollar je Aktie wolle Microsoft das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard übernehmen. Dafür bedürfe es aber noch einiger Genehmigungen seitens der Kartellbehörden. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde habe zu Monatsbeginn vorgeschlagen, Microsoft solle doch auf "Call of Duty" verzichten."Call of Duty" sei die Bestseller-Reihe von Activision Blizzard - und dürfte ein wesentlicher Grund für die geplante Übernahme sein. Dass sich Microsoft auf das angestrebte Zugeständnis einlasse, sei ziemlich unwahrscheinlich. Zumal der US-Gigant schon betont habe, dass langjährige Vereinbarungen für ihn kein Problem seien - so solle garantiert werden, dass neue "Call of Duty"-Veröffentlichungen auch auf den Konsolen der Konkurrenz in gleichem Umfang erhältlich seien.Ende Februar betone Microsoft-Chefjurist Brad Smith dann auch noch mal in einem Kontrollverfahren der EU, dass Microsoft bereits "weitreichende Zugeständnisse" gemacht habe. Sowohl in den USA, der EU als auch bei den Briten werde die Fusion von den Kartellwächtern jedoch kritisch gesehen.Zuletzt habe Microsoft aber bereits Vereinbarungen mit Nintendo und NVIDIA präsentieren können. Eigentlich stelle sich nur noch Sony (Playstation) quer. Analysten und Kartellrechtsexperten würden überwiegend damit rechnen, dass die Übernahme am Ende durchgehe - auch wenn Microsoft dafür vielleicht noch Gerichte bemühen müsste. Der US-Konzern habe jedenfalls bislang keinen Zweifel daran gelassen, dass er bereit sei, für sein geplantes Geschäft zu kämpfen.Eigentlich sei immer noch nichts Entscheidendes passiert. Die Übernahme hänge in der Schwebe. Möglicherweise müsse Microsoft weitere Nachbesserungen anbieten. Ein Problem sei wohl, dass Microsoft bekannt dafür sei, rechtliche Grenzen auszureizen, wenn es darum gehe, die eigene Marktmacht auszubauen. Sei die Übernahme erst einmal durch, wäre es für Wettbewerbshüter womöglich schwieriger, gegen (empfundene) Verstöße nachträglich vorzugehen. Dementsprechend verwundere die Hängepartie nicht. "Der Aktionär" geht aber weiterhin davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Zustandekommen der Übernahme überwiegt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Activision Blizzard.