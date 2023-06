Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

74,55 EUR -0,40% (12.06.2023, 15:56)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

80,105 USD -0,34% (12.06.2023, 15:45)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Nach der Blockade der britischen Wettbewerbshüter habe Microsoft Klage gegen die Entscheidung der CMA eingelegt. Eine erste Anhörung sei vom Gericht für den 24. Juli angesetzt worden. Die Chancen auf einen Abschluss des Deals würden damit bestehen bleiben - und würden der Aktie von Acitivision Blizzard weiterhin Upside-Potenzial liefern.Die Analysten von Jefferies würden einer erfolgreichen Übernahme jedenfalls weiterhin Chancen einräumen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass der Deal letztendlich genehmigt wird, ist wahrscheinlich geringer als die Hälfte, aber sie ist definitiv größer als Null", habe der Analyst Andrew Uerkwitz vergangenen Freitag geschrieben.Für Anleger sehe er daher noch Chancen, denn der Markt preise seiner Meinung nach aktuell ein hundertprozentiges Scheitern des Deals ein. Das zeige auch das Kursziel des Analysehauses von 95 Dollar, welches dem Übernahmeangebot von Microsoft entspreche.Darüber hinaus bestehe auch die Möglichkeit, dass Microsoft den Deal um die CMA-Blockade herum anpasse - beispielsweise, indem sich beide Unternehmen vom britischen Markt zurückziehen würden. Eine drastische Maßnahme, aber eine Lösung. "Wir glauben nicht, dass Microsoft so weit gehen sollte oder zwangsläufig so weit gehen werde, aber basierend auf den jüngsten Kommentaren von Microsoft scheint es plausibel", habe Uerkwitz geschrieben.DER AKTIONÄR stimme der Einschätzung des Analysten zu und bleibe seiner Empfehlung von Activision Blizzard treu. Anleger würden nun auf die erste Gerichtsanhörung am 24. Juli warten. Wenige Tage davor dürfte zudem die vertraglich festgesetzte Abschluss-Frist, deren Ablauf von Microsoft und Activision Blizzard für den 18. Juli festgesetzt worden sei, verlängert werden. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link