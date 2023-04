Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

71,05 EUR -10,12% (26.04.2023, 14:28)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

86,74 USD +0,76% (25.04.2023, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (26.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard: Übernahme durch britische Aufsichtsbehörde blockiert - Die Aktie bricht um 10% ein - AktiennewsDie Aktien des US-amerikanischen Videospielunternehmens Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) brechen heute vorbörslich um 10% ein, so die Experten von XTB.Auslöser sei die Entscheidung der britischen Aufsichtsbehörde gewesen, die Übernahme des Unternehmens durch Microsoft im Wert von 69 Mrd. Dollar zu blockieren.Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) habe erklärt, dass die kartellrechtlichen Bedenken durch die von Microsoft unterbreiteten Vorschläge nicht hätten ausgeräumt werden können. Dazu hätten der Verkauf des Blockbusters "Call of Duty" oder das Versprechen gehört, konkurrierenden Unternehmen zu erlauben, Spiele auf ihren eigenen Plattformen anzubieten. Nach Ansicht der CMA würde die Fusion zu höheren Preisen und einer geringeren Auswahl für die britischen Verbraucher sowie zu weniger Innovation in der Branche führen, sollte sie zustande kommen.Es sei anzumerken, dass die endgültige Entscheidung der britischen Aufsichtsbehörde noch vor den Entscheidungen der US- und EU-Regulierungsbehörden getroffen werde. Die US Federal Trade Commission habe ebenfalls mit einem Veto gegen die Transaktion gedroht, werde ihre endgültige Entscheidung aber erst nach Anhörungen im Sommer treffen. Microsoft habe bereits angekündigt, dass es an der Übernahme von Activision festhalte und gegen die Entscheidung der Regulierungsbehörden Berufung einlegen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: