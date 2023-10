Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

89,40 EUR +0,45% (09.10.2023, 15:37)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

94,295 USD +0,06% (09.10.2023, 15:33)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (09.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es wäre die größte Übernahme in der Spielehistorie und die größte der Microsoft-Geschichte: 69 Milliarden Dollar wolle Microsoft für Activision Blizzard ausgeben - 95 Dollar je Aktie. Nach einigen Verzögerungen könnte der Deal bis Ende der Handelswoche durch sein. Auch wenn es noch nicht alle Genehmigungen gebe.Microsoft wolle die Übernahme am Freitag (13. Oktober) durchziehen. Das berichte das US-Tech-Portal The Verge unter Berufung auf einen Insider. Eine offizielle Bestätigung von Unternehmensseite habe es nicht gegeben. Der Activision Blizzard-Kurs habe nach der Meldung trotzdem ein neues Hoch seit Verkündung der Übernahme-Absicht im Januar 2022 erreicht.Zumindest die US-Handelsaufsicht FTC habe immer noch nicht grünes Licht für die Übernahme gegeben. Nach Schlappen der Behörde vor Gericht würden die Aussichten, den Deal noch verhindern zu können, aber als schlecht gelten. Microsoft könnte nun Tatsachen schaffen - und sich nachträglich weiter mit der FTC beharken.Unterdessen werde erwartet, dass die Briten diese Woche endgültig die Übernahme durchwinken würden, nachdem die dortigen Wettbewerbshüter bereits eine vorläufige Zustimmung erteilt hätten. Zuvor habe Microsoft angeboten, Cloud-Gaming-Rechte für 15 Jahre an Ubisoft abzutreten. Sony und Nintendo habe Microsoft unterdessen mit Vereinbarungen beschwichtigen können, wonach künftige Teile der Bestseller-Reihe "Call of Duty" nicht exklusiv für die Microsoft-Konsole Xbox erscheinen würden. Die Aufsichtsbehörden hätten trotzdem gefürchtet, Microsoft könnte in der Gaming-Zukunft eine zu dominante Rolle spielen. Um Zeit zu gewinnen, habe sich Microsoft mit Activision Blizzard auf den 18. Oktober als neue Deadline für den Deal geeinigt.Bei einem Activision Blizzard-Kurs von mehr als 94 Dollar lohne sich ein später Einstieg für Arbitrage-Jäger nun kaum noch. "Der Aktionär" habe aber frühzeitig dazu geraten, auf das Gelingen der Übernahme zu setzen. Der Trade sei auch unter den persönlichen Favoriten der Redakteure für das laufende Jahr gewesen. Anleger liegen, inklusive der erfolgten Dividenden-Zahlungen, rund 25 Prozent im Plus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Activision Blizzard-Aktie. (Analyse vom 09.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.